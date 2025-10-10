Stoccata di Meloni alla sinistra | Non hanno le idee chiare ma sono disposti a tutto per il potere

Ultimissimo sprint conclusivo per le elezioni regionali in Toscana. La campagna elettorale è terminata ufficialmente nella serata di oggi e, per l'occasione, tutti i leader di partito del centrodestra si sono riuniti insieme per sostenere pubblicamente la candidatura di Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia dal 2017 eletto con Fratelli d'Italia. In una vera storica roccaforte rossa per eccellenza c'è tutto un Everest da scalare per la coalizione che governa il Paese, ma l'evento congiunto tenuto questa sera a Firenze, in piazza San Lorenzo, ha mostrato plasticamente ancora una volta la stabilità dell'alleanza, marcando nettamente la differenza con il "campo largo" dove, in appoggio al governatore uscente Eugenio Giani, sono stati organizzati quattro comizi diversi da parte dei quattro partiti di centrosinistra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Stoccata di Meloni alla sinistra: "Non hanno le idee chiare ma sono disposti a tutto per il potere"

In questa notizia si parla di: stoccata - meloni

Uomini e donne, Roberta Di Padua: il "modello" Meloni, la voglia di bebè e la stoccata ad Ida

Piero Pelù a Venezia con la bandiera palestinese, stoccata alla premier Meloni: ‘Si indigna solo per le chiese’

Giorgia Meloni, la stoccata a Schlein: "Uniti solo dall'ossessione di batterci"

BCE, Lagarde parla al Parlamento europeo, non solo di inflazione, e dunque di tassi, ma anche del piano di Mario Draghi e di eurobond. Stoccata all'Italia sul #MES ovvero storia infinita con l'Italia di Meloni-no di Salvini. Commenti? https://money.it/bce-lagard - X Vai su X

Virgilio Notizie. . La letterina di Luciana Littizzetto agli attiviti della Flotilla, accompagnata dalla stoccata alla premier, Giorgia Meloni L'articolo lo trovi su Virgilio Notizie https://tinyurl.com/2zxh9f7f - facebook.com Vai su Facebook

Stoccata di Meloni alla sinistra: "Non hanno le idee chiare ma sono disposti a tutto per il potere" - La presidente del Consiglio, a fianco dei vicepremieri Tajani e Salvini, chiude a Firenze la campagna elettorale toscana a sostegno di Alessandro Tomasi: "Considerano gli italiani meno intelligenti di ... Come scrive ilgiornale.it

La Meloni esulta per elezioni in Calabria, FdI “annienta” Conte e Schlein con un post - Dopo la vittoria di Occhiuto alle regionali in Calabria, Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia hanno esultato e replicato alla sinistra. Riporta newsmondo.it