Stellantis | in terzo trim stima consegne globali a 1,3 mln +13%**

Roma, 10 ott. - (Adnkronos) - Nel terzo trimestre Stellantis stima consegne a livello globale per 1,3 milioni di unità, con un aumento del 13% rispetto all'anno precedente. L'incremento - spuega il gruppo - è in larga misura attribuibile al Nord America, sostenuto anche dalla crescita delle consegne su base annua in Europa allargata e Medio Oriente e Africa. Il Nord America ha registrato una ripresa particolarmente forte nel terzo trimestre, con una crescita delle consegne di circa 104 mila unità rispetto allo stesso periodo del 2024, pari a +35% su base annua, comprese le prime consegne del Ram 1500 con motore Hemi V-8. 🔗 Leggi su Iltempo.it

