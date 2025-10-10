Stellantis crescono le consegne Bene le Smart Car come Grande Panda e C3
In Nord America una crescita del 39% su base annua. Complessivamente, Stellantis ha consegnato 1,3 milioni di veicoli. 🔗 Leggi su Dday.it
Stellantis, i dazi calano, ma i dubbi crescono. Semestrale: -2,3 miliardi
LE VENDITE DI VEICOLI ELETTRICI CRESCONO: LA RISPOSTA DI STELLANTIS AL TERMINE DEGLI INCENTIVI FEDERALI Nei mesi seguenti all'annuncio di Trump sulla cancellazione del credito d'imposta federale di 7.500 dollari per i veicoli elettrici, le ve
Stellantis, crescono le consegne. Bene le Smart Car come Grande Panda e C3 - Complessivamente, Stellantis ha consegnato 1,3 milioni di veicoli ...
Stellantis vola in Borsa, le consegne in Nord America crescono per la prima volta in due anni - Stellantis interrompe due anni di calo delle vendite in Nord America: il terzo trimestre del 2025 torna a far sorridere, con un +35% ...