Stellantis consegne terzo trimestre +13% a 1,3 milioni di unità

Milano, 10 ott. (askanews) – Stellantis chiude il terzo trimestre con consegne stimate a 1,3 milioni di unità, con un aumento del 13% rispetto all’anno precedente. L’incremento è in larga misura attribuibile al Nord America, sostenuto anche dalla crescita delle consegne su base annua in Europa allargata e Medio Oriente e Africa. Il Nord America ha registrato una ripresa particolarmente forte nel terzo trimestre, con una crescita delle consegne di circa 104 mila unità rispetto allo stesso periodo del 2024, pari a un aumento del 35% su base annua, comprese le prime consegne del Ram 1500 con motore Hemi V-8. 🔗 Leggi su Ildenaro.it