stella di davide e striscia di gaza a stelle e strisce

Per fortuna che c'è Donald Trump, gli Stati Uniti, la democrazia per quanto fracassata, governi come quello italiano che riescono a garantire la contestazione, la sicurezza nelle piazze, scortare l'inutile Flotilla con le navi militari ma al tempo stesso trattare nell'unico luogo in cui si risolvono i conflitti: la diplomazia. A guardarla dall'Italia sembrava che centri sociali e drappelli di studenti fuori corso, barche a vela senza mezzo chilo di pane, striscioni antisemiti, bandiere di Hamas che spuntavano in centro a Roma fossero l'antidoto al conflitto di Gaza o potessero servire a qualcosa per quei civili martoriati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

