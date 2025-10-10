Stella di Davide e Striscia di Gaza a stelle e strisce
Per fortuna che c'è Donald Trump, gli Stati Uniti, la democrazia per quanto fracassata, governi come quello italiano che riescono a garantire la contestazione, la sicurezza nelle piazze, scortare l'inutile Flotilla con le navi militari ma al tempo stesso trattare nell'unico luogo in cui si risolvono i conflitti: la diplomazia. A guardarla dall'Italia sembrava che centri sociali e drappelli di studenti fuori corso, barche a vela senza mezzo chilo di pane, striscioni antisemiti, bandiere di Hamas che spuntavano in centro a Roma fossero l'antidoto al conflitto di Gaza o potessero servire a qualcosa per quei civili martoriati. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: stella - davide
Agtw.it. . Milano per la Flotilla, Stella di Davide calpestata e traffico in tilt - facebook.com Vai su Facebook
Manifestanti pro Palestina dipingono una stella di David a terra vicino a una svastica e le calpestano durante un corteo contro il blocco della Freedom Flotilla. Scandito uno slogan che paragona il massacro di civili del 7 Ottobre alla Resistenza al nazifascismo - X Vai su X
Cerno: Stella (di Davide) e Striscia (di Gaza) a stelle e strisce - Per fortuna che c’è Donald Trump, gli Stati Uniti, la democrazia per quanto fracassata, governi come quello italiano che riescono a ... Segnala iltempo.it
Gaza sotto attacco, nuova strage: 29 morti, 4 bambini tra le vittime - Nuova strage a Gaza: almeno 29 morti all’alba, tra cui 4 bambini. Da notizie.it