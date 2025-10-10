stazioni come palcoscenici sulla metro c di roma si danza e si balla

AGI - Trasformare luoghi quotidiani di transito in spazi eccezionali di luce e bellezza. È l'obiettivo di chi, dallo scorso 9 ottobre e per ogni giovedì del mese, entrerà a passo di danza nelle fermate meno centrali della metropolitana C di Roma per il progetto ' Danza nel Metro', il festival di danza contemporanea che porta l' arte del corpo e del gesto in luoghi che, spesso, nemmeno notiamo. Grazie all'iniziativa, tre compagnie di danza trasformeranno i passaggi sotterranei della linea C in teatri a cielo aperto: luoghi del transito che diventano luoghi di sosta e palcoscenici urbani. 🔗 Leggi su Agi.it

