Stazioni come palcoscenici sulla Metro C di Roma si danza e si balla
AGI - Trasformare luoghi quotidiani di transito in spazi eccezionali di luce e bellezza. È l'obiettivo di chi, dallo scorso 9 ottobre e per ogni giovedì del mese, entrerà a passo di danza nelle fermate meno centrali della metropolitana C di Roma per il progetto ' Danza nel Metro', il festival di danza contemporanea che porta l' arte del corpo e del gesto in luoghi che, spesso, nemmeno notiamo. Grazie all'iniziativa, tre compagnie di danza trasformeranno i passaggi sotterranei della linea C in teatri a cielo aperto: luoghi del transito che diventano luoghi di sosta e palcoscenici urbani. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: stazioni - palcoscenici
Il 23 Settembre, dalle 17:30, sul palco di POMODORSO ci sarà Denny Napoli - Denny IL Show, con la sua ironia e il suo stile unico pronto a coinvolgere il pubblico del Blanco. Tra risate e divertimento, inizierà il viaggio tra street food, musica e le Stazioni del - facebook.com Vai su Facebook
Metro C, terminati i lavori del weekend: da lunedì 13 ottobre riapre l’intera linea con servizio regolare - Dopo le chiusure dell’11 e 12 ottobre per i lavori al prolungamento, la Metro C torna operativa da lunedì 13 ottobre ... Secondo ecodallecitta.it
Metro C, Gualtieri fissa la data: “Sarà pronta entro il 2033, per il Giubileo straordinario” - Questo il grande obiettivo che, secondo il sindaco Roberto Gualtieri, si deve dare Roma. Segnala fanpage.it