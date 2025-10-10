Stazioni come palcoscenici sulla Metro C di Roma si danza e si balla

AGI - Trasformare luoghi quotidiani di transito in spazi eccezionali di  luce e bellezza. È l'obiettivo di chi, dallo scorso 9 ottobre e per ogni  giovedì  del mese, entrerà a passo di danza nelle fermate meno centrali della  metropolitana C di Roma  per il progetto ' Danza nel Metro', il  festival di danza contemporanea  che porta l' arte del corpo e del gesto  in luoghi che, spesso, nemmeno notiamo. Grazie all'iniziativa, tre  compagnie di danza  trasformeranno i passaggi sotterranei della  linea C  in  teatri a cielo aperto: luoghi del transito che diventano luoghi di sosta e  palcoscenici urbani. 🔗 Leggi su Agi.it

