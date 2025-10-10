Statuaria greca | volume su Archeologia e analisi filologico iconografica

Le statue antiche ci parlano ancora — e a volte lo fanno dal fondo del mare. È da questa suggestione che prende avvio il volume "Statuaria greca. Archeologia e analisi filologicoiconografica", curato da Antonio Corso e Daniele Castrizio, che sarà presentato domenica 12 ottobre alle ore 18,30. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it