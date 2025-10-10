Stato di dissesto della Sp 29 Borello-Piavola Fratelli d' Italia esulta per la partenza dei lavori
"Sono trascorse solo due settimane dalla interrogazione che come Fratelli d'Italia avevamo presentato alla Provincia di Forlì Cesena denunciando lo stato di dissesto in cui versava la Sp 29 Borello - Piavola e i lavori richiesti sono già cominciati". A dare l'annuncio è il consigliere provinciale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
