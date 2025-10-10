Stati Generali delle isole minori Meloni | Presto in Cdm nuove risorse strategiche

Al via a Lipari (isole Eolie) gli Stati Generali delle isole minori che si concluderanno domenica 12 ottobre. Ad aprire la tre giorni promossa dal ministro Nello Musumeci un videomessaggio della premier Giorgia Meloni che ha assicurato che il governo farà tesoro dei contributi e delle proposte che emergeranno dai lavori. Meloni: daremo il giusto rilievo all’insularità. “Il nostro obiettivo è attribuire il giusto rilievo all’insularità e assicurare risposte concrete ai problemi che affrontano i 220 mila italiani che risiedono nei 35 Comuni che insistono in questi territori. Perché vivere sulle isole minori nei mesi estivi non è come viverle per tutto il resto dell’anno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

