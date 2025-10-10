Stati Generali delle isole minori Meloni | Presto in Cdm nuove risorse strategiche

Secoloditalia.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via a Lipari (isole Eolie) gli Stati Generali delle isole minori che si concluderanno domenica 12 ottobre. Ad aprire la tre giorni promossa dal ministro Nello Musumeci un videomessaggio della premier Giorgia Meloni che ha assicurato che il governo farà tesoro dei contributi e delle proposte che emergeranno dai lavori. Meloni: daremo il giusto rilievo all’insularità. “Il nostro obiettivo è attribuire il giusto rilievo all’insularità e assicurare risposte concrete ai problemi che affrontano i 220 mila italiani che risiedono nei 35 Comuni che insistono in questi territori. Perché vivere sulle isole minori nei mesi estivi non è come viverle per tutto il resto dell’anno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

stati generali delle isole minori meloni presto in cdm nuove risorse strategiche

© Secoloditalia.it - Stati Generali delle isole minori, Meloni: “Presto in Cdm nuove risorse strategiche”

In questa notizia si parla di: stati - generali

De Luca agli Stati Generali della Bellezza: “Ridare forza ai comuni per valorizzare i territori e rilanciare il Paese”

Stati generali della Lega a Catania, Salvini: "Stiamo investendo decine di miliardi in tutta la Regione"

La quinta edizione. Gli stati generali della bellezza a Offida

stati generali isole minoriStati generali isole minori marine a Lipari - Il ministro per le Politiche del mare, il siciliano Nello Musumeci, ha portato oltre un terzo del governo in una Lipari restia a riconoscere l'autunno. Secondo ansa.it

Isole minori, Meloni: “Non sempre garantito il diritto all’istruzione. Vogliamo siano abitate tutto l’anno. Primi interventi su scuole” - Nel corso degli Stati generali delle isole minori marine, svoltisi a Lipari, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha trasmesso un videomessaggio che ha riportato l’attenzione su un tema spesso t ... Segnala orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Stati Generali Isole Minori