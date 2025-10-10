Stasi? Questo è impossibile Garlasco Roberta Bruzzone smonta De Rensis | tensione in tv

La nuova puntata di Ore 14 Sera, andata in onda giovedì 9 ottobre 2025 in prima serata su Rai 2, ha affrontato ancora una volta il delitto di Garlasco, riaccendendo un dibattito che, a distanza di quasi vent’anni, continua a dividere opinione pubblica e addetti ai lavori. Milo Infante ha guidato un confronto acceso tra gli ospiti, centrando la discussione su uno dei punti più controversi dell’intera inchiesta: la presenza del presunto sangue sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, elemento che fu a lungo interpretato come una prova chiave nel processo. >> “Perché ha battuto Gerry”. Stefano De Martino, retroscena pesantissimo dopo la vittoria di Affari Tuoi su La ruota della fortuna Sin dalle prime battute, l’avvocata Giada Bocellari ha voluto fare chiarezza su quello che ritiene un errore di fondo nella narrazione giudiziaria del caso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it