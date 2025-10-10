Stardust Academy 2025 | al via il primo percorso di formazione professionale per content creator

Repubblica.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Moysa di Milano sono stati presentati i partecipanti alla prima edizione della nuova Academy. Due mesi di formazione gratuita con lezioni, laboratori pratici e masterclass per diventare creator professionisti. 🔗 Leggi su Repubblica.it

stardust academy 2025 al via il primo percorso di formazione professionale per content creator

© Repubblica.it - Stardust Academy 2025: al via il primo percorso di formazione professionale per content creator

In questa notizia si parla di: stardust - academy

stardust academy 2025 viaStardust Academy 2025: al via il primo percorso di formazione professionale per content creator - Al Moysa di Milano sono stati presentati i partecipanti alla prima edizione della nuova Academy. Da repubblica.it

Stardust House Creator Academy, nuovo format e nuove sfide per l’edizione 2024-2025 - Tra corsi base e corsi verticali, l'Academy offrirà ai giovani talenti un percorso formativo di più di 20 ore settimanali. Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Stardust Academy 2025 Via