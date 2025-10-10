Stanno insieme Le due ragazze di Canale 5 allo scoperto sono una coppia

Dopo Antonia Nocca e SenzaCri, un nuovo amore ha conquistato i fan di Amici di Maria De Filippi. Questa volta le protagoniste sono due ex allieve dell’edizione 2021 del talent show di Canale 5. Le due giovani artiste, che ai tempi del programma non avevano avuto modo di approfondire la loro conoscenza, oggi si mostrano innamorate e felici. A rivelarlo sono stati proprio loro, attraverso una serie di video pubblicati su TikTok che non hanno lasciato spazio ai dubbi. Nei filmati, entrambe appaiono complici, sorridenti e più unite che mai, mentre si scambiano parole dolci e gesti affettuosi. “Ti amo, ti amo, ti amo”, scrive una di loro in una delle clip, ricevendo in risposta un inequivocabile “Per sempre” da parte dell’altra ragazza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: stanno - insieme

