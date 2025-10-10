Stankovic Inter si studiano già le mosse per il ritorno | Kolarov spinge per riaverlo le cifre
Inter News 24 Stankovic Inter, le ultime sul futuro del centrocampista serbo dopo il trasferimento al Club Brugge. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter sembra pronta a riportare a Milano il giovane Aleksandar Stankovic, figlio dell’iconico Dejan Stankovic, per consolidare ulteriormente il proprio centrocampo. Come riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri hanno fissato le modalità di riscatto con il Club Brugge, dove Stankovic sta brillando in questa stagione. L’Inter potrà riportarlo in Serie A la prossima estate per una cifra di 22 milioni di euro, o, in alternativa, pagare 25 milioni nell’estate del 2027. 🔗 Leggi su Internews24.com
