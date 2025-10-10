Stankovic Inter futuro chiaro | già pronte le mosse per il ritorno! Kolarov lo sponsorizza ecco le cifre
Stankovic Inter, il piano per il ritorno prende forma: Kolarov spinge, definite le condizioni economiche Il nome di Aleksandar Stankovic torna con forza nei piani dell’Inter. Il giovane centrocampista serbo, figlio dell’ex bandiera nerazzurra Dejan Stankovic, sta vivendo una stagione da protagonista con il Club Brugge, dove si è imposto come titolare indiscusso. Ceduto la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Cessione con clausole: come l’Inter mantiene il controllo su Stankovic
Stankovic Inter, nuovi contatti con il Club Brugge: accordo più vicino, cosa manca per chiudere
Stankovic Inter, si studia il modello Real Madrid: novità sulla recompra, il piano
Inter, Stankovic Jr brilla al Bruges: scelta fatta sulla recompra, il piano - Ceduto per 10 milioni di euro, può tornare a Milano a 22 milioni nel 2026 o 25 nel 2027. Si legge su msn.com
Inter, Aleksandar Stankovic può tornare subito alla base: la prima chiamata della Serbia può far impennare il suo valore di mercato - Il centrocampista figlio d'arte, classe 2005, si sta imponendo anche con la maglia del Bruges: può essere ricomprato per poco più di 20 milioni ... Lo riporta msn.com