Stalking alla ex tronista di Uomini e Donne | confermata in Appello la condanna per il catanese

I giudici della terza sezione penale della Corte d?Appello di Bari hanno confermato la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado nei confronti del catanese A.R. (difeso dagli. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Stalking alla ex tronista di Uomini e Donne: confermata in Appello la condanna per il catanese

In questa notizia si parla di: stalking - tronista

