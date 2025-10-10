Stadio la Curva Fiesole | Zitti e buoni ci sono le elezioni e lo stadio resta in queste condizioni FOTO

Dopo la contestazione contro Daniele Pradè, adesso tocca allo stadio (e alla politica). Nella serata di ieri, la Curva Fiesole ha pubblicato sui propri profili social delle foto che ritraggono uno striscione, esposto fuori dallo stadio Artemio Franchi. "Per la sosta delle Nazionali veniamo tutti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: stadio - curva

Curva Duomo contro la famiglia Simoni: "Non entriamo allo stadio"

Curva Sud: "Diserteremo lo stadio con Pietro Sciotto nell’Acr Messina"

Allo stadio la "gente vuole drogarsi". Così Ciccillo ha trasformato la curva Sud nella "sua" piazza di spaccio

All eyes on #FiorentinaInter ? Sabato H 17.30 - Stadio Curva Fiesole #ForzaViola - X Vai su X

Curva dopo curva La prossima trasferta ci porta a Bologna, nello storico Stadio Renato Dall’Ara, dove scenderà in campo il Pisa Sporting Club. Un viaggio più vicino rispetto alle ultime tappe, ma non per questo meno intenso: 180 km da percorrere e poco - facebook.com Vai su Facebook

La Curva Fiesole incalza: “Zitti e buoni ma lo stadio resta in queste condizioni” - La Curva Fiesole ieri sera è tornata a far sentire la propria voce con uno striscione fuori dall’Artemio Franchi di Firenze. Come scrive msn.com

«Zitti e buoni ci sono le elezioni, ma il Franchi rimane in queste condizioni»: la protesta dei tifosi viola - «Zitti e buoni ci sono le elezioni, ma il Franchi rimane in queste condizioni». Segnala corrierefiorentino.corriere.it