Sta zitta e resta in scia Accuse pesanti a Giorgia Meloni in diretta Lilli Gruber reagisce così VIDEO

10 ott 2025

Le critiche di Giovanni Floris al governo italiano arrivano puntuali durante l’ultima puntata di Otto e Mezzo, il talk di approfondimento politico di La7 condotto da Lilli Gruber. Al centro del dibattito, la posizione dell’esecutivo sulla crisi in Medio Oriente, dove l’Italia si è detta pronta a partecipare a una missione di pace in coordinamento con gli Stati Uniti, nell’ambito del piano di tregua attualmente in corso tra Israele e Hamas. Floris, volto di DiMartedì su La7, ha espresso forte scetticismo sul ruolo dell’esecutivo di Giorgia Meloni, accusandolo di aver ostacolato le manifestazioni pro-palestinesi e di aver “ridicolizzato i partecipanti”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

