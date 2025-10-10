Sta finanziando ricerche sull' immortalità | cosa c' è dietro gli strani investimenti di Putin

Qualche settimana fa, a Pechino, in occasione della maxi parata militare organizzata dalla Cina, le telecamere riprendevano una curiosa conversazione andata in scena tra Vladimir Putin e Xi Jinping. Il presidente cinese faceva notare al suo ospite che " una volta la gente raramente viveva oltre i 70 ann i" e che " ora a quell'età si è ancora bambini ". " Gli organi umani possono essere trapiantati in permanenza e le persone possono ringiovanire, persino diventare immortali ", replicava il capo del Cremlino. Potrebbe non esser stata una semplice battuta, ma un discorso intavolato tra i due leader per parlare di un dossier che starebbe a cuore tanto al governo cinese quanto a quello russo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

