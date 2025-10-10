Dall’Asia all’Africa, passando per Europa, Nord, Centro e Sud America e Oceania: squadre qualificate Mondiali 2026 Ai Mondiali 2026, che si giocheranno fra Stati Uniti, Canada e Messico, parteciperanno per la prima volta 48 squadre, 16 in più rispetto all’edizione 2022 in Qatar. Squadre qualificate Mondiali 2026: delle 48 squadre partecipanti alla fase finale, sono . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Squadre qualificate Mondiali 2026: tutte le Nazionali presenti, continente per continente