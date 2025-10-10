Squadre confermate come capitani del Casemiro ospiti

Justcalcio.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-10-10 12:15:00 Breaking news: Questo pomeriggio il Brasile affronterà la Corea del Sud in amichevole a Seul e Carlo Ancelotti ha nominato il centrocampista del Manchester United Casemiro come suo capitano. Entrambe le squadre si sono già qualificate per la Coppa del Mondo 2026 e possono affinare le proprie selezioni di conseguenza. Anche il compagno di squadra dello United Matheus Cunha parte in attacco. Notizie sulla squadra della Corea del Sud. La Corea del Sud ha perso solo una volta nelle ultime 19 partite, ma ha perso sette degli ultimi otto incontri contro il Brasile. Una vittoria casalinga sarebbe sicuramente apprezzata a Seoul. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: squadre - confermate

Formazioni, notizie del team, squadre di partenza confermate tra cui TV, dettagli in diretta

Formazioni confermate man mano che entrambe le squadre fanno il ritorno del campionato

Formazioni, notizie di squadra, squadre di partenza confermate

Cerca Video su questo argomento: Squadre Confermate Capitani Casemiro