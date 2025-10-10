Squadre confermate come capitani del Casemiro ospiti
2025-10-10 12:15:00 Breaking news: Questo pomeriggio il Brasile affronterà la Corea del Sud in amichevole a Seul e Carlo Ancelotti ha nominato il centrocampista del Manchester United Casemiro come suo capitano. Entrambe le squadre si sono già qualificate per la Coppa del Mondo 2026 e possono affinare le proprie selezioni di conseguenza. Anche il compagno di squadra dello United Matheus Cunha parte in attacco. Notizie sulla squadra della Corea del Sud. La Corea del Sud ha perso solo una volta nelle ultime 19 partite, ma ha perso sette degli ultimi otto incontri contro il Brasile. Una vittoria casalinga sarebbe sicuramente apprezzata a Seoul. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: squadre - confermate
Formazioni, notizie del team, squadre di partenza confermate tra cui TV, dettagli in diretta
Formazioni confermate man mano che entrambe le squadre fanno il ritorno del campionato
Formazioni, notizie di squadra, squadre di partenza confermate
Nove tappe confermate in tutto il Veneto, nuove società pronte a unirsi al circuito e un movimento che continua a crescere, dentro e fuori dal campo Da ottobre a giugno, le squadre ABIRugby torneranno a incontrarsi in una stagione che unisce sport, amicizi - facebook.com Vai su Facebook