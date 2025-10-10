Il regista e l'attore hanno presentato a Roma il film dedicato alla realizzazione di Nebraska, album del 1982 inciso dal Boss in un momento di forte crisi personale. Dal 23 ottobre in sala. "Nello stesso modo in cui Bruce ha realizzato Nebraska, non penso ci si possa concentrare sul risultato di qualsiasi cosa si faccia. Se siamo abbastanza fortunati da attirare quel tipo di attenzione, questo sarà un bene perché darà maggiore luce al film e molte più persone lo vedranno. Ma non voglio focalizzarmi su questo". Jeremy Allen White risponde così a chi gli domanda come vive le voci che lo vorrebbero candidato agli Oscar per la sua interpretazione in Springsteen - Liberami dal nulla, film diretto da Scott Cooper dal 23 ottobre in sala. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Springsteen - Liberami dal nulla, Scott Cooper e Jeremy Allen White: “Bruce è politico, ma in senso umano”