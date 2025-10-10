Springsteen - Liberami dal nulla Scott Cooper e Jeremy Allen White | Bruce è politico ma in senso umano
Il regista e l'attore hanno presentato a Roma il film dedicato alla realizzazione di Nebraska, album del 1982 inciso dal Boss in un momento di forte crisi personale. Dal 23 ottobre in sala. "Nello stesso modo in cui Bruce ha realizzato Nebraska, non penso ci si possa concentrare sul risultato di qualsiasi cosa si faccia. Se siamo abbastanza fortunati da attirare quel tipo di attenzione, questo sarà un bene perché darà maggiore luce al film e molte più persone lo vedranno. Ma non voglio focalizzarmi su questo". Jeremy Allen White risponde così a chi gli domanda come vive le voci che lo vorrebbero candidato agli Oscar per la sua interpretazione in Springsteen - Liberami dal nulla, film diretto da Scott Cooper dal 23 ottobre in sala. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: springsteen - liberami
Springsteen: Liberami dal Nulla in anteprima al New York Film Festival
Springsteen presenta liberami dal nulla al new york film festival
Liberami dal nulla, Bruce Springsteen: "Un anti-biopic. Sono vecchio e nono mi importa più"
Durante la conferenza di Springsteen: Liberami dal Nulla Jeremy Allen White ha parlato delle cose che accomunano tutti i ruoli che ha interpretato, ammettendo che solitamente gli piace scegliere come personaggi da interpretare giovani tormentati alla ricerca - X Vai su X
#JeremyAllenWhite è arrivato a Roma per presentare il biopic di cui è protagonista, #Springsteen: Liberami dal Nulla! Il film vi aspetta in sala dal 23 ottobre! Andrete a vederlo? #brucespringsteen #brucespringsteenfans #jeremyallenwhitefans #lipgalla - facebook.com Vai su Facebook
BRUCE SPRINGSTEEN la catarsi contro i demoni raccontata in “LIBERAMI DAL NULLA” - Tremavano i polsi e le gambe a Jeremy Allen White al pensiero di interpretare BRUCE SPRINGSTEEN nel nuovo film “SPRINGSTEEN – LIBERAMI DAL NULLA” (nelle sale dal 23 ottobre), firmato da Scott Cooper. Scrive newsic.it
Springsteen – Liberami dal nulla: la semplicità come forma di verità - Scott Cooper racconta la nascita di Nebraska, l’album che cambiò la vita del Boss. Secondo rtl.it