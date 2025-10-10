Springsteen - Liberami dal nulla Scott Cooper e Jeremy Allen White | Bruce è politico ma in senso umano

Movieplayer.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il regista e l'attore hanno presentato a Roma il film dedicato alla realizzazione di Nebraska, album del 1982 inciso dal Boss in un momento di forte crisi personale. Dal 23 ottobre in sala. "Nello stesso modo in cui Bruce ha realizzato Nebraska, non penso ci si possa concentrare sul risultato di qualsiasi cosa si faccia. Se siamo abbastanza fortunati da attirare quel tipo di attenzione, questo sarà un bene perché darà maggiore luce al film e molte più persone lo vedranno. Ma non voglio focalizzarmi su questo". Jeremy Allen White risponde così a chi gli domanda come vive le voci che lo vorrebbero candidato agli Oscar per la sua interpretazione in Springsteen - Liberami dal nulla, film diretto da Scott Cooper dal 23 ottobre in sala. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

springsteen liberami dal nulla scott cooper e jeremy allen white bruce 232 politico ma in senso umano

© Movieplayer.it - Springsteen - Liberami dal nulla, Scott Cooper e Jeremy Allen White: “Bruce è politico, ma in senso umano”

In questa notizia si parla di: springsteen - liberami

Springsteen: Liberami dal Nulla in anteprima al New York Film Festival

Springsteen presenta liberami dal nulla al new york film festival

Liberami dal nulla, Bruce Springsteen: "Un anti-biopic. Sono vecchio e nono mi importa più"

springsteen liberami scott cooperBRUCE SPRINGSTEEN la catarsi contro i demoni raccontata in “LIBERAMI DAL NULLA” - Tremavano i polsi e le gambe a Jeremy Allen White al pensiero di interpretare BRUCE SPRINGSTEEN nel nuovo film “SPRINGSTEEN – LIBERAMI DAL NULLA” (nelle sale dal 23 ottobre), firmato da Scott Cooper. Scrive newsic.it

springsteen liberami scott cooperSpringsteenLiberami dal nulla: la semplicità come forma di verità - Scott Cooper racconta la nascita di Nebraska, l’album che cambiò la vita del Boss. Secondo rtl.it

Cerca Video su questo argomento: Springsteen Liberami Scott Cooper