Springsteen - Liberami dal nulla Jeremy Allen White è a Roma | Quando ascolto Nebraska mi sento compreso

Con il film in uscita al cinema il 23 ottobre, Jeremy Allen White e il regista Scott Cooper fanno tappa a Roma per la promozione di Springsteen: Liberami dal nulla.

Springsteen: Liberami dal Nulla in anteprima al New York Film Festival

Springsteen presenta liberami dal nulla al new york film festival

Liberami dal nulla, Bruce Springsteen: "Un anti-biopic. Sono vecchio e nono mi importa più"

Durante la conferenza di Springsteen: Liberami dal Nulla Jeremy Allen White ha parlato delle cose che accomunano tutti i ruoli che ha interpretato, ammettendo che solitamente gli piace scegliere come personaggi da interpretare giovani tormentati alla ricerca

#JeremyAllenWhite è arrivato a Roma per presentare il biopic di cui è protagonista, #Springsteen: Liberami dal Nulla! Il film vi aspetta in sala dal 23 ottobre!

Jeremy Allen White presenta Springsteen - Liberami dal nulla : «Quando il Boss ti sceglie, non puoi dire di no» - Liberaci dal male, scritto e diretto da Scott Cooper che si concentra sulla realizzazione dell'album Nebraska.

Jeremy Allen White: "L'America è un posto in cui si può ancora sognare" - L'attore a Roma per presentare 'Springsteen: Liberami dal nulla': 'Non avevo mai cantato o suonato, ho iniziato grazie al Boss'