La morte improvvisa del meteorologo Paolo Sottocorona, avvenuta all’età di 77 anni, ha scosso il mondo della televisione italiana, lasciando un grande vuoto tra colleghi e telespettatori. Figura storica e amatissima della meteo televisiva, Sottocorona era noto per il suo tono pacato, la competenza scientifica e la lunga presenza su La7, dove era diventato un volto simbolo delle previsioni mattutine. La notizia del decesso è arrivata poche ore dopo la sua ultima apparizione in diretta, un dettaglio che ha reso l’evento ancora più drammatico. Non sono ancora state rese pubbliche le cause della morte, ma si parla di un malore improvviso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Spregevoli avvoltoi”. Sottocorona, accuse shock dopo la morte: Mentana esplode di rabbia