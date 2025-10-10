Spregevoli avvoltoi Sottocorona accuse shock dopo la morte | Mentana esplode di rabbia
La morte improvvisa del meteorologo Paolo Sottocorona, avvenuta all'età di 77 anni, ha scosso il mondo della televisione italiana, lasciando un grande vuoto tra colleghi e telespettatori. Figura storica e amatissima della meteo televisiva, Sottocorona era noto per il suo tono pacato, la competenza scientifica e la lunga presenza su La7, dove era diventato un volto simbolo delle previsioni mattutine. La notizia del decesso è arrivata poche ore dopo la sua ultima apparizione in diretta, un dettaglio che ha reso l'evento ancora più drammatico. Non sono ancora state rese pubbliche le cause della morte, ma si parla di un malore improvviso.
Paolo Sottocorona e gli sciacalli No Vax sui social, la denuncia di Enrico Mentana: "Avvoltoi spregevoli, ignoranza disumana"
Enrico Mentana contro i complottisti no vax: "Caro @elonmusk, sei davvero orgoglioso di avere sul tuo X simili avvoltoi spregevoli e gonfi di disumana ignoranza?".
