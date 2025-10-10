Sposo parcheggia l’auto in divieto di sosta il giorno delle nozze | i vigili lo multano e scoprono che non ha la patente ma non solo Ora l’uomo è sparito

A Verdello un uomo marocchino di 30 anni, recentemente convolato a nozze con una cittadina italiana, ha lasciato l’auto in divieto di sosta durante il suo matrimonio. Durante la cerimonia nel palazzo municipale del comune della provincia di Bergamo, i vigili hanno sanzionato i due sposi, e, risalendo al proprietario dalla targa del veicolo, hanno scoperto che l’uomo non aveva la patente. La coppia era arrivata in ritardo e non aveva richiesto alcun permesso speciale per parcheggiare lì dove non si poteva. Nei giorni successivi, il mezzo viene intercettato durante controlli della polizia locale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

