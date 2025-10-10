Sposa lo sorprende a letto con una parente durante il ricevimento | nozze scandalo ad Alghero

Dal sogno all’incubo in pochi minuti. Doveva essere un giorno da ricordare, ma si è trasformato in uno scandalo da film. Ad Alghero, in un elegante hotel sul mare, una cerimonia con oltre duecento invitati è finita nel caos dopo che la sposa ha sorpreso il marito a letto con un’altra donna, pare una parente stretta. Secondo “La Nuova Sardegna”, la coppia, proveniente da un paese dell’hinterland sassarese, aveva organizzato un ricevimento curato nei dettagli, con piatti tipici, musica e balli fino a notte fonda. La sparizione improvvisa e la scoperta. Durante la festa, lo sposo si è improvvisamente allontanato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Sposa lo sorprende a letto con una parente durante il ricevimento: nozze scandalo ad Alghero

In questa notizia si parla di: sposa - sorprende

Shock ad Alghero: la sposa sorprende lo sposo che fa sesso con una parente stretta, nozze nel caos

Shock ad Alghero: la sposa sorprende lo sposo che fa sesso con una parente stretta, nozze nel caos #alghero - X Vai su X

EDO SI SPOSA Il figlio di De Laurentiis sorprende la sua Terry con una fantastica proposta di matrimonio - facebook.com Vai su Facebook

Matrimonio ad Alghero finisce nel caos: la sposa sorprende il marito con una parente stretta - Un matrimonio ad Alghero con oltre duecento invitati è degenerato quando la sposa ha sorpreso il marito con una parente stretta, trasformando la cerimonia in caos e abbandono degli invitati. Si legge su news.fidelityhouse.eu

Matrimonio da incubo ad Alghero: si sposa e al ricevimento va a letto con un’altra – che cosa è successo - Lui si era appartato nella camera che avrebbe dovuto ospitare la “prima notte”: la moglie l’ha colto in flagrante ... Secondo lanuovasardegna.it