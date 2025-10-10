Sportface la scherma in diretta | a Napoli le finali del Circuito Europeo Cadetti su Assalto TV

La piattaforma Sportface.TV debutta con gli eventi live: sabato 11 e domenica 12 ottobre in streaming gratuito semifinali e finali di spada U17 dal PalaVesuvio. Dopo highlights e interviste dai Mondiali, ora l’esordio con le dirette. Sportface fa un nuovo passo nel racconto sportivo digitale. Questo weekend (11-12 ottobre) le fasi finali del Circuito Europeo Cadetti di spada Under 17 in programma a Napoli saranno trasmesse in diretta su “ASSALTO – La TV della Scherma”, il canale tematico della piattaforma Sportface.TV. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it