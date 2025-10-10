Sport Vio | Importante trovare una seconda opportunità di felicità attraverso lo sport

(Adnkronos) – "L'associazione art4sport è un'associazione che sì occupa da 15 anni di ragazzi che hanno subito un'amputazione. Abbiamo ragazzi di un po' di tutte l'età, dai 4 anni in su, e il nostro scopo è riuscire a dare il pezzettino mancante che può servire ai ragazzi con disabilità fisica per fare sport". Lo ha . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: sport - importante

Cantore nominata ambasciatrice dello sport italiano: importante riconoscimento per l’ex attaccante della Juventus Women. I dettagli

Juventus-Borussia Dortmund, Vlahovic a Sky Sport: ” Dobbiamo iniziare a leggere le partite. Per me l’importante è segnare”

Bastoni a Sky Sport: «Orgoglioso dei ragazzi, gruppo sano. Fiducia in noi stessi, Esposito un giovane importante»

Siamo riusciti a portare un importante avvio allo sport per tantissime bambine di BASILICANOVA e dintorni con una disciplina tanto amata quanto impegnativa, fin da piccole; conoscere e gestire i proprio corpo già da bambini permette una base di sviluppo mo - facebook.com Vai su Facebook

Sport, Vio: "Importante trovare una seconda opportunità di felicità attraverso lo sport" - "L'associazione art4sport è un'associazione che sì occupa da 15 anni di ragazzi che hanno subito un'amputazione. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Drop out sportivo: cos’è e perché la scuola ha un ruolo importante per evitarlo - Con l’inizio del nuovo anno scolastico una delle scelte chiamate a fare dai genitori è lo sport più adatto ai propri figli. Si legge su tecnicadellascuola.it