Sport Onorato | Abbiamo un’impiantistica antica che non è adeguata verso chi ha una disabilità’

Periodicodaily.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “Stiamo lavorando molto sull'impiantistica sportiva comunale, che è un'impiantistica purtroppo ancorata ai tempi del fascismo, o delle Olimpiadi del '60, o dei Mondiali di calcio del '90, o a quelli di nuoto del 2009”, ha dichiarato l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, Alessandro Onorato, nel corso dell’evento . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sport - onorato

Sport: a Roma l’incontro su inclusione e talento, con Bebe Vio e Onorato

sport onorato abbiamo un8217impiantisticaSport, Onorato: “Abbiamo un’impiantistica antica che non è adeguata verso chi ha una disabilità’ - “Stiamo lavorando molto sull'impiantistica sportiva comunale, che è un'impiantistica purtroppo ancorata ai tempi del fascismo, o delle Olimpiadi del '60, o dei Mondiali di calcio del '90 ... Scrive cn24tv.it

sport onorato abbiamo un8217impiantisticaSport: Abodi e Onorato all'inaugurazione di "Tennis&Friends" - Inaugurata questa mattina al Foro Italico la 15ma edizione di Tennis&Friends con al centro sport e prevenzione. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sport Onorato Abbiamo Un8217impiantistica