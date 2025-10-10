Sport in tv oggi venerdì 10 ottobre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, venerdì 10 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sul tennis, con il torneo di Wuhan, in Cina, dove Jasmine Paolini sarà chiamata all’impresa: battere la n.2 del mondo, Iga Swiatek, contro cui non ha mai vinto. La toscana cercherà di centrare l’obiettivo, anche per la qualificazione alle WTA Finals. Da seguire con attenzione poi quanto accadrà nella Coppa del Mondo di nuoto di fondo a Golfo Aranci e nel massimo circuito internazionale del nuoto in piscina, con tanti campioni in acqua tra cui Thomas Ceccon, figura di riferimento del gruppo italiano a Carmel (USA). 🔗 Leggi su Oasport.it
I 140 anni del Carlino, l'anniversario. Bottura, Panini e i volti dello sport: oggi l'evento al teatro San Carlo
