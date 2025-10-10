Splende l’Italia U21 | poker alla Svezia al ‘Manuzzi’ Pisilli trascina il ‘cucchiaio’ di Camarda

Silvio Baldini voleva un’ Italia libera di testa e vogliosa di esprimere il proprio talento. Il CT della Nazionale U21 di calcio è stato accontentato nel terzo impegno delle qualificazioni agli Europei 2027 di categoria. Al “ Dino Manuzzi ” di Cesana gli azzurrini hanno dato spettacolo, rifilando un poker alla Svezia e mettendo in mostra qualità e intensità sul rettangolo verde. Dopo le prime due vittorie senza brillare contro Montenegro e Macedonia del Nord, stasera ci sono state la prestazione e le idee di Baldini: grande aggressività e voglia di costruire sempre e comunque. A sbloccare il risultato ci ha pensato Niccolò Pisilli al 12?. 🔗 Leggi su Oasport.it

