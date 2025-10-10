Spinazzola vicino al rinnovo possibile una cessione per il Napoli

Dailynews24.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Leonardo Spinazzola sembra essere vicinissimo al rinnovo di contratto con il Napoli, con il club partenopeo sempre più deciso a puntare su di lui. A sorpresa, però, i partenopei potrebbero decidere di cedere un giocatore che lo scorso anno ha fatto bene Il rinnovo di Spinazzola Leonardo Spinazzola ha un contratto in scadenza nel 2026 . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spinazzola - vicino

Spinazzola show e ora il Napoli pensa al rinnovo: l'esterno ha espresso un desiderio - L'uomo del momento che ha anche ritrovato la nazionale due anni e mezzo dopo. Riporta tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Spinazzola Vicino Rinnovo Possibile