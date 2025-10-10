Spider-Man | Brand New Day le foto dal set mostrano il ritorno di Scorpion
Scorpion è finalmente pronto a colpire, come rivelano le nuove foto dal set di Spider-Man: Brand New Day che mostrano l’attore Michael Mando tornare nel ruolo del cattivo che era stato anticipato otto anni fa in Spider-Man: Homecoming. Un quartetto di foto dal set condivise da @MyTimeToShineHello su X mostra infatti un paio di immagini di Tom Holland, tornato sul set dopo l’infortunio, mentre altre due mostravano Mando nei panni di Mac Gargan, alias Scorpion. Nelle foto ( le si può vedere qui ) vediamo Mando vestito con quella che sembra una tuta da detenuto bianca e poi all’interno di un elicottero su quello che immaginiamo essere un tetto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
