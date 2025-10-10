Spider Man | Brand New Day le foto dal set confermano il ritorno di un villain già visto in Homecoming
Uno dei super cattivi dei fumetti, già visto in un film sull'amichevole Spider-Man di quartiere, riappare sul set del nuovo capitolo con Tom Holland. Due scatti rubati dal set confermerebbero il rumor. Sembrano confermate le voci parlavano del ritorno nel mondo di Spider?Man di un villain poco sfruttato dalla Marvel ma molto interessante per i fan. Le prime foto dal set di Spider?Man: Brand New Day, il nuovo film diretto da Destin Daniel Cretton, mostrano infatti un attore già visto accanto al nostro Peter Parker: basti ricordare un tatuaggio minaccioso sul collo e un colloquio in carcere con un certo rapace alato per capire di chi potremmo parlare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
