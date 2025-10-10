SPIAZZATI

Storica tregua a Gaza grazie a Trump. Cortei, flottiglie, sassi sulla polizia non hanno fermato i massacri. Invece c’è riuscito l’odiato yankee. I palestinesi esultano. Chi ha cinicamente speculato sulla loro tragedia semina dubbi. Per continuare il circo Barnum. 🔗 Leggi su Laverita.info

spiazzatiLazio, Lotito rivoluziona TUTTO | Decisione clamorosa: impossibile non rimanere spiazzati - Il presidente Lotito pensa a una mossa davvero a sorpresa per provare a far svoltare la Lazio. Riporta ternananews.it

spiazzatiAllegri non cambia: doppia sorpresa di formazione per Juve-Milan, tifosi spiazzati - Doppia scelta a sorpresa per Allegri in vista della gara contro la Juventus di questa sera. Come scrive milanlive.it

