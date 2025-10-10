Spese militari il Documento pluriennale conferma l’impennata | l’Italia entra nei Paesi Nato di fascia alta
Il nuovo Documento Programmatico Pluriennale della Difesa 2025–2027 è arrivato alle Camere con un contenuto che segna un passo deciso verso l’opacità. L’Italia, secondo il documento, avrebbe già raggiunto nel 2025 la soglia del 2% del Pil in spesa militare, obiettivo fissato dalla Nato e poi innalzato nel vertice dell’estate 2025. Ma il DPP non spiega come sia stato calcolato quel traguardo: le voci aggiuntive non vengono indicate e mancano le consuete tabelle sui conteggi inviati a OSCE e SIPRI, i principali istituti di monitoraggio internazionale. L’ Osservatorio Mil€x parla di un “taglio netto della trasparenza” rispetto ai precedenti documenti, in cui era possibile seguire l’evoluzione pluriennale dei programmi d’investimento e verificarne l’impatto economico. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: spese - militari
