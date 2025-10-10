Spero potrai perdonarmi Paolo Sottocorona la commozione di Mentana in studio | quel gesto in diretta

Grande commozione negli studi televisivi di La7 per l’improvvisa scomparsa di Paolo Sottocorona, storico meteorologo della rete. Un volto familiare per il pubblico, una presenza discreta ma costante, capace di parlare di tempo e clima con passione e rigore. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati da parte dei telespettatori e dei colleghi, che lo hanno ricordato con affetto e stima, sottolineando il suo impegno, la sua umanità e il rapporto speciale che aveva con chi lo seguiva da casa ogni giorno. Nel servizio trasmesso alla fine del telegiornale, si è voluto rendere omaggio a una figura che era diventata parte dell’identità stessa dell’emittente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

