Speciale weekend cosa fare a Livorno dal 10 al 12 ottobre
Come di consueto, quello appena iniziato sarà un weekend ricco di eventi. Vediamo, di seguito, alcuni appuntamenti assolutamente da non perdere a Livorno nel fine settimana che va dal 19 al 21 settembre (nella sezione Cosa fare in città tutti gli eventi nel dettaglio).La grande mostra su Fattori. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: speciale - weekend
Speciale weekend, cosa fare a Livorno dall'8 al 10 agosto
Presentata alla Camera dei Deputati l’iniziativa del team Angeluss Una carena speciale per mandare un messaggio sociale in mostra a Misano durante i weekend della Superbike e della Motogp. La violenza sulle donne si combatte anche correndo in moto
Speciale weekend, cosa fare a Livorno dal 25 al 27 luglio
Giornate FAI d’Autunno (11–12 ottobre 2025) Weekend speciale in Campania: 40 aperture straordinarie tra Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. Programmi, orari e modalità d’accesso - facebook.com Vai su Facebook
Speciale Week End Scegli il tuo pacchetto vacanza scontato. Prenotiamo il tuo prossimo weekend in Italia ed Europa. Ti offriamo tantissime destinazioni! https://marrasviaggi.com/offerte/413-speciale-week-end.html… #weekend #italia #europa #viaggi #offerte - X Vai su X
Cosa fare nel weekend a Monza e in Brianza: i 10 eventi (anche gratis) scelti per voi - Domenica 12 ottobre torna nel Parco di Monza la 15esima edizione di Strawoman Humanitas Medical Care, il tour al femminile più grande d'Italia, una corsa- Si legge su monzatoday.it
Cosa fare nel weekend in Brianza: gli eventi di sabato 4 e domenica 5 ottobre - Un mese affascinante che attrae attraverso i suoi colori molteplici e caldi, un mese che invita all’introspezione ma che regala anche belle giornate di sole da godere nel tempo libe ... Segnala primamonza.it