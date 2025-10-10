Spazio X | nuovo singolo e video

Spazio X, la community nata in Val di Susa fortemente voluta da Luca Vicini (Vicio, produttore e bassista dei Subsonica), presenta il videoclip del nuovo singolo Quo Vado? https:www.youtube.comwatch?v=R3LCzjIJquY, uscito il 3 ottobre a distanza di pochi mesi dalla pubblicazione dell’EP di debutto Narrazione 1. Clida e Metis sono gli autori del testo, mentre le musiche sono di Vicio, Michele Rege e Federico Ferrero. Il brano ha sonorità mariachi e trap spensierate che accompagnano rime eleganti, originali, brillanti e vivaci e un ritornello che entra immediatamente in testa. Proprio Clida e Metis raccontano: Quo Vado? trasmette leggerezza dal primo ascolto, è vero. 🔗 Leggi su Funweek.it