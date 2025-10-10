Sparò e uccise il figlio la moglie e madre della vittima non si costituisce parte civile
Edoardo Borghini uccise il figlio Nicolò a fucilate. Era la sera del 19 gennaio 2025, a Ornavasso, un comune della Bassa Ossola nel Verbano-Cusio-Ossola, e subito dopo chiamò i carabinieri. Oggi la moglie, madre della vittima, non si è costituita parte civile nel processo e al termine dell’udienza lei e l’imputato si sono abbracciati. Agli atti del processo per omicidio c’è una storia di disagio e violenza perché la vittima, 34 anni, colpito per due volte, quella sera, come ha ricostruito il pm, si era mostrato “da subito verbalmente e fisicamente aggressivo nei confronti di entrambi i genitori” dopo essere rientrato a casa “ubriaco, con una concentrazione di alcol etilico nel sangue pari a 2,43 grammilitro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sparò e uccise il figlio, in aula abbraccio con la moglie - Si è aperto questa mattina in tribunale a Novara il processo in corte d'assise che vede imputato con l'accusa di omicidio contro il discendente Edoardo Borghini, l'uomo di 64 anni che il 19 gennaio sc ... msn.com scrive
Uccise moglie e figliastra. La corte d’Appello cancella le attenuanti - Nessuno sconto, nessuna attenuante ma una condanna all’ergastolo e a un anno di isolamento. Da quotidiano.net