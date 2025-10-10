Sparato con una pistola a piombini da un’auto in corsa | il racconto shock di uno sportivo sannita
Tempo di lettura: 2 minuti Non basta tutto quello che sta accadendo in questi giorni, non basta che un ragazzo stia lottando tra la vita e la morte per l’aggressione del branco. La devianza giovanile è palese e si manifesta nonostante tutto, sotto forme diverse, come nel racconto che ci è stato segnalato dalla persona che ha vissuto un episodio spiacevole. “ Oggi mi è successo qualcosa di spiacevole che va raccontato perchè è capitato in un periodo nel quale si stanno sentendo storie legate a giovani e fatti di cronaca. Ed è un racconto che va fatto per far capire che tipo di mentalità hanno questi ragazzi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: sparato - pistola
"Era uno scherzo", denunciato per aver sparato contro la casa del vicino con una pistola "a salve"
Hanno sparato 9 volte con una pistola ad aria compressa da un'auto in corsa e colpito persone, nei guai i presunti autori
"Mi hanno sparato": uomo ferito al Borgo Vecchio, ma dagli esami non risultano tracce dei colpi di pistola
Tragedia a Lettomanoppello dove un uomo ha sparato contro la ex moglie uccidendola: si è poi barricato in un bar continuando a sparare fino a darsi alla fuga. Si tratta di un ex detenuto: ha esploso alcuni colpi di pistola contro l’ex moglie e poi si è dileguato. I - facebook.com Vai su Facebook