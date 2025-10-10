Spaccio nella Piana del Sele e Agro nocerino prescrizione per 21 imputati

Si chiude con una sentenza di non luogo a procedere, per intervenuta prescrizione, un'inchiesta antidroga della Dda di Salerno, su di un gruppo che avrebbe gestito un traffico di droga tra il 2002 e il 2007 nella Piana del Sele, con ramificazioni a Eboli e Battipaglia e in un bar di Capaccio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

