Spaccio in autostazione 19enne bloccato dalla Volante e arrestato

Nella tarda mattina di ieri, nel transitare in via Fabriani, una pattuglia della Volante ha notato un giovane già noto alle Forze dell’ordine muoversi in modo sospetto. Il ragazzo era infatti in sella ad una bicicletta e alla vista della Polizia ha tentato di eludere un eventuale controllo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

