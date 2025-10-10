Spaccio col placet dei Belforte luogotenente dell' Arma | Abbiamo mirato agli obiettivi più corposi

Casertanews.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ci siamo concentrati sugli obiettivi più corposi”. Sono le dichiarazioni rese dall’ufficiale dell’arma dei carabinieri che ha condotto le indagini nel processo a carico di 15 imputati coinvolti nell’inchiesta della Dda di Napoli che ha portato alla disarticolazione di 3 piazze di spaccio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spaccio - placet

Spaccio sul litorale col placet del clan La Torre, le intercettazioni entrano nel processo

Cerca Video su questo argomento: Spaccio Placet Belforte Luogotenente