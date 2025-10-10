Spaccate e razzia sulle auto in sosta e in un garage bloccato dalla Volante
Nella primissima mattinata di ieri, intorno alle ore 6.00, la Squadra Volante è intervenuta in via Buozzi, dove un residente aveva segnalato la presenza di un uomo sospetto. Vestito con abiti scuri, l'individuo si aggirava tra i veicoli in sosta lungo la strada ed era stato visto mentre si. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: spaccate - razzia
Spaccate e razzia sulle auto in sosta e in un garage, bloccato dalla Volante
Spaccate e razzia sulle auto in sosta e in un garage, bloccato dalla Volante https://ift.tt/cGwSaeu https://ift.tt/TylfanD - X Vai su X
Ricambi d’auto, è emergenza furti. Nuova spaccata in piazza Marconi - L’ultimo l’altra notte in piazza Marconi, di fronte al campo sportivo Bartolozzi. Lo riporta lanazione.it
Furti a raffica nelle auto in sosta. Sgominata banda specializzata - Agivano tra la Valdinievole e la zona di Altopascio, nei parcheggi dei centri commerciali facendo razzia di oggetti lasciati nelle... Secondo lanazione.it