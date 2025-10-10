S&P | Rating Italia BBB+Outlook stabile

23.00 S&P ha confermato il rating BBB+ per l'Italia con Outlook stabile. L'agenzia aveva alzato il rating in aprile premiando la stabilità politica del Paese. Lo scorso 19 settembre, anche Fitch ha rivisto al rialzo la sua valutazione sull'Italia a BBB+ con Outlook stabile sottolineando la sua "maggiore fiducia nella traiettoria si bilancio". L'Italia attende ora Moody's che a maggio ha confermato il rating a BAA3 (un gradino sopra'junk',livello spazzatura) alzando però l'Outlook da stabile e positivo. E' prevista per il 21 novembre. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it