S&P confermato rating ‘BBB+ dell’Italia | outlook stabile

Periodicodaily.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L'agenzia di rating S&P ha confermato il rating 'BBB+' dell'Italia. L'outlook è stabile. Lo rende noto l'agenzia di rating internazionale.  —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

