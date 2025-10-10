S&P conferma il rating dell’Italia a BBB+ con outlook stabile | Fiducia nella gestione del debito pubblico
L’agenzia di rating Standard & Poor’s ha confermato il giudizio sull’Italia a “BBB+” con outlook stabile, segnalando fiducia nella capacità del Paese di mantenere una traiettoria di bilancio sostenibile. La decisione è stata pubblicata sul sito ufficiale dell’agenzia nella serata di venerdì. S&P aveva già alzato il rating dell’Italia ad aprile, passando da “BBB” a “BBB+”, grazie – spiegava allora l’agenzia – alla «stabilità politica e alla continuità nelle politiche di bilancio». La conferma di oggi consolida quella valutazione, nonostante il rallentamento economico europeo e le tensioni sui conti pubblici. 🔗 Leggi su Open.online
