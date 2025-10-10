S&P conferma il rating dell’Italia a BBB+ | clima positivo ma servono più sforzi sul debito
L’agenzia di rating statunitense conferma il giudizio sul Paese a BBB+, ma non alza le prospettive da “stable” a “positive” come atteso di molti operatori. Occhi puntati sul consolidamento fiscale. 🔗 Leggi su Lastampa.it
In questa notizia si parla di: conferma - rating
S&P conferma per gli Usa il rating 'AA+' con outlook stabile
S&P conferma per gli Usa il rating 'AA+' con outlook stabile
"Maggiori entrate e più credibilità finanziaria", Fitch conferma il rating della Sicilia
Italia al test rating: attesa per il giudizio di S&P • Conti pubblici in miglioramento ma crescita debole: gli analisti prevedono una conferma, in attesa di possibili novità nella revisione di primavera. - X Vai su X
Fitch Ratings ha innalzato il rating della Regione Piemonte. Una conferma della solidità della gestione finanziaria dell'Ente. - facebook.com Vai su Facebook