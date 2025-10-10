Sottopasso di via delle Cascine chiusura al traffico per intervento urgente
Sarà effettuato domani mattina, sabato 11 ottobre, un intervento urgente al sottopasso in via delle Cascine (foto sopra), quello nei pressi della Manifattura Tabacchi.Il lavoro - fa sapere Palazzo Vecchio - consiste nella messa in sicurezza della lanterna di segnalazione allagamento del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: sottopasso - cascine
Ravenna, chiude due giorni il sottopasso di Madonna dell'Albero - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, intervento urgente e chiusura del sottopasso delle Cascine - Sarà effettuato domani mattina, sabato 11 ottobre, un intervento urgente al sottopasso in via delle Cascine a Firenze. Segnala 055firenze.it
Intervento al sottopasso delle Cascine - Il lavoro consiste nella messa in sicurezza della lanterna di segnalazione allagamento del sottopasso e sarà ef ... Si legge su nove.firenze.it