Sottopasso di via delle Cascine chiusura al traffico per intervento urgente

Firenzetoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà effettuato domani mattina, sabato 11 ottobre, un intervento urgente al sottopasso in via delle Cascine (foto sopra), quello nei pressi della Manifattura Tabacchi.Il lavoro - fa sapere Palazzo Vecchio - consiste nella messa in sicurezza della lanterna di segnalazione allagamento del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: sottopasso - cascine

