Sotto la Luna di Roma i sapori di Xiamen | Dao Jonio celebra la festa di metà autunno nel segno della tradizione cinese

C’è un legame profondo tra la luna e la Festa di Metà Autunno cinese: questa ricorrenza si celebra durante la luna piena del quindicesimo giorno dell’ottavo mese lunare ed è dedicata proprio alla luna, che viene onorata come una divinità, simbolo di riunione familiare (e quindi tradizione, convivio) e buon raccolto. Qualche giorno fa, nel quindicesimo giorno dell’ottavo mese lunare, in una serata romana di inizio ottobre, il nuovo DAO Bistrot Jonio ha ricreato quell’atmosfera rievocativa in un’esclusiva cena dedicata alla stampa: un viaggio sensoriale tra cultura, storia e sapori d’oriente.    La cena degustazione è stata un unico, travolgente assaggio: un’anteprima dello speciale menu pensato e proposto da DAO Bistrot Jonio proprio per la Festa di Metà Autunno, che in Cina si festeggia guardando la luna condividendo ravioli, gnocchi e dolcetti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Sotto la Luna di Roma, i sapori di Xiamen: Dao Jonio celebra la festa di metà autunno nel segno della tradizione cinese

